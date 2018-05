Genova Quinto chiude imbattuto la stagione regolare

Genova. Nell’ultima giornata della regular season del girone Nord di Serie A2, il Genova Quinto B&B Assicurazioni batte 6-5 in trasferta la Vela Nuoto Ancona, centrando la ventiduesima vittoria consecutiva e chiudendo così questa prima parte di stagione imbattuto e a punteggio pieno.

Ora i biancorossi sono attesi dai playoff, con la gara di semifinale che li vedrà opposti al Civitavecchia, classificatosi al quarto posto del girone Sud.

“Una partita tosta, come mi aspettavo – spiega il tecnico Gabriele Luccianti -. Hanno fatto un filotto di otto vittorie consecutive nel girone di ritorno, perdendo solo tre partite con queste. In casa sono sempre temibili e ultimamente si sono fatti valere anche in trasferta. Sapevo non sarebbe stata una passeggiata: sarebbe troppo facile parlare di stanchezza per gli allenamenti in settimana in giro per l’Italia. Sarebbe stata difficile anche se fossimo arrivati qui al venerdì freschi e riposati. Quindi sono contento, l’importante era portare a casa il risultato, sessantasei punti rappresentano un record non da poco”.

“Nei playoff però – prosegue – tutto parte da zero, ci siamo guadagnati il biglietto per andare alla festa, ora bisogna andarci e ‘ballare’. Merito ai ragazzi, alla società e al preparatore per quanto fatto finora. Sotto con il Civitavecchia adesso, saranno più ‘scarichi’ a livello di responsabilità e là troveremo un ambiente caldo. Ma sono convinto che anche ad Albaro non farà affatto ‘freddo’. Sarà fondamentale gestire le emozioni e non farsi prendere dalla fretta”.