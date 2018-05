Genova ospiterà la coppa del mondo di vela: ecco le date

Genova. Per la prima volta due tappe della “World Cup Series” si svolgeranno in Italia e Genova è stata la città scelta dalla World Sailing (la federazione mondiale della vela). Ecco le date: dal 22 al 28 aprile 2019 e dal 20 al 26 aprile 2020.

La sede operativa dell’evento sarà l’area della Fiera di Genova, dove ogni anno si tiene il Salone Nautico Internazionale, che verrà trasformata in un “Sailng Center”, mentre i cinque campi di regata saranno posizionati su tutto il fronte mare di levante.

«Siamo particolarmente orgogliosi – dice il sindaco Marco Bucci – di ospitare per la prima volta in Italia un evento sportivo internazionale di massimo interesse per gli appassionati di vela. Sarà una grande occasione per mostrare le bellezze e l’organizzazione della nostra città al mondo. Una manifestazione che sarà di grande attrazione turistica. Genova sarà pronta ad accogliere migliaia di persone che raggiungeranno la nostra città provenienti da tutto il mondo».

La presentazione della tappa italiana del circuito, organizzata con la collaborazione della Federazione italiana vela e dello Yacht club italiano, è avvenuta stamane presso la sala Giunta del Coni (Roma) alla presenza del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, e del consigliere delegato allo sport, Stefano Anzalone, in rappresentanza del Comune di Genova: «Riuscire a portare a Genova per due anni consecutivi la Coppa del mondo della vela è uno straordinario successo della città – ha detto Anzalone – sono onorato e orgoglioso di questo ulteriore risultato internazionale che premia il lavoro dell’amministrazione Bucci».

La tappa italiana andrà a sostituire la storica location di Hyères e sarà uno degli eventi di maggior interesse in vista dell’appuntamento olimpico di Tokyo 2020.