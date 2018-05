Genova in mostra a Mosca, nella capitale russa imprese, centri di ricerca e mondo gourmet

Genova. Prosegue il programma delle Giornate di Genova a Mosca. Oggi è previsto il Forum Economico, organizzato in collaborazione con Confindustria Genova, Governo di Mosca e Camera di Commercio di Mosca. Presenti per Genova il sindaco Marco Bucci, l’assessore a Marketing territoriale, cultura e politiche giovanili Elisa Serafini, il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini Alfredo Gozzi, direttore di Confindustria Mosca.

Genova si mostra a oltre 100 esponenti di punta dell’economia e delle aziende di Mosca, metropoli di 16 milioni di abitanti e motore fondamentale dell’economia russa. Il sindaco Marco Bucci presenta la città come realtà economica in sviluppo, base del corridoio Reno Alpi che è strategico per il trasporto delle merci; focus orientato su alta tecnologia, innovazione, parco tecnologico, water front, terzo valico, Istituto Italiano di Tecnologia, turismo, cultura.

“Genova – dichiara Bucci – è molto interessato al rapporto con Mosca, ad imparare dalle importanti esperienze della capitale russa, in diverse materie quali lo sviluppo urbano, i trasporti e traffico, i servizi, ma anche di sviluppare importanti esperienze in settori quali la cultura e il turismo”.

“A Mosca – sostiene l’assessore al marketing territoriale e cultura Elisa Serafini – abbiamo costruito due giorni di promozione della città, orientate allo sviluppo di relazioni bilaterali, partnership industriali e attrazione di investimenti e di turismo. C’è grande entusiasmo e attenzione da parte degli interlocutori moscoviti. E i numeri ci incoraggiano a proseguire: il turismo russo a Genova presenta una crescita a doppia cifra, così come l’attenzione mediatica ed economica. Ogni rapporto che riusciamo a sostenere con una città o un paese, è un’opportunità per il nostro territorio”.

Il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini presenta le caratteristiche fondamentali dell’economia e delle aziende genovesi, nel contesto generale dell’industria italiana, ricordando l’unità di intenti e strategie che oggi caratterizza le Istituzioni e le rappresentanze imprenditoriali genovesi.

Per Mosca interviene il Ministro delle relazioni economiche e internazionali Sergey Cheremin, che illustra i grandi progetti della città di Mosca in materia di infrastrutture, trasporti, traffico e sottolineato l’importanza del rapporto con Genova nell’ottica della reciproca collaborazione.

A seguire intervengono i vertici delle aziende genovesi presenti: Danilo Moresco, direttore ABB, Giuseppe Zampini, presidente Ansaldo Energia, Francesco Bonaccorso, di Bidimensional, Enrico Botte, CEI Gruppo FOS, Vincenzo Manni, di Rina Services, Edoardo Garibotti, di TMP Termomeccanica Pompe, che illustrano le eccellenze, tecnologie, successi e joint ventures internazionali delle aziende genovesi. Dai sistemi infrastrutturali, alla produzione di energia, alla ricerca avanzata sui materiali, alla cyber security e monitoraggio del territorio, alla certificazione, ai beni e macchine industriali, sempre con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo, le aziende offrono un ampio raggio di opportunità di business e joint ventures con le imprese e i soggetti economici russi. Tutti sottolineano l’importanza e la dimensione fondamentale del mercato russo e le notevoli opportunità di business.

Dopo il pranzo a base di piatti e ricette genovesi, preparati, in collaborazione con Eataly Mosca, dagli chef di “Genova gourmet” Patrizia De Luca, Matteo Losio, Ivano Ricchebono, incontri e networking fra le aziende genovesi e quelle di Mosca.

Nel pomeriggio la masterclass condotta dagli chef genovesi, a Eataly Mosca, su pesce alla ligure e pasta al pesto. In serata prestigiosa conclusione delle Giornate di Genova a Mosca con il concerto del vincitore del Premio Paganini 2018, Kevin Zhu, con l’orchestra Virtuosi di Mosca, alla Casa della Musica diretta da Vladimir Spivakov. La sera precedente, sempre alla Casa della Musica, successo del concerto del Werther piano quartet, offerto dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione Musica con le Ali.