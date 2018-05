Il Genoa ottiene la licenza Uefa 2018/2019

Genova. Il Genoa ha ottenuto la licenza Uefa per la stagione sportiva 2018/2019 per lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Confermata quella alla Sampdoria. Non era così scontato, visto che nel 2015 il Genoa fu costretto a rinunciare ai preliminari di Europa League proprio in favore dei blucerchiati, a causa dell’assenza del lasciapassare della commissione.

La licenza Uefa consente di giocare le coppe europee. La rilascia la Figc, che analizza le società attraverso criteri legali, finanziari, sportivi, organizzativi e infrastrutturali. Lo stadio Luigi Ferraris è confermato certificato per le competizioni Uefa, il problema, per quanto riguarda il Genoa, era sui conti, segno che la situazione è in miglioramento.

Sono 14 le società di serie A (su 20, sono escluse Benevento, Chievo, Crotone, Cagliari, Spal, Verona) a cui è stata concessa per la prossima stagione, con qualche anomalia: per l’Atalanta confermato il Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove i bergamaschi hanno già disputato quest’anno l’Europa League. Il Napoli ha indicato lo stadio Renzo Barbera di Palermo, dovrà chiedere una deroga per disputare le gare al San Paolo.