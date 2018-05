Ge.Am, in porto sciopero di 24 ore per ripristinare le relazioni sindacali

Genova. Ventiquattro ore di sciopero l’11 giugno nella Ge.Am spa del Porto di Genova. L’azienda si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’intero ambito portuale: industriale, riparazioni navali, turistico e commerciale; in ognuna di queste aree Ge.Am. gestisce il ciclo terrestre della raccolta dei rifiuti, assolvendo al ruolo di presidio ambientale.

Ge.Am è partecipata al 51 per cento dal Comune attraverso Amiu e dal 49 per cento dall’Autorità di Sistema. Nel corso degli ultimi mesi si sono avvicendati diversi amministratori sino ad arrivare alla nomina qualche mese fa di Pietro Moltini. Da quel momento l’Azienda, senza alcun confronto con la rappresentanza sindacale unitaria, ha effettuato delle operazioni in riferimento all’organizzazione del lavoro che hanno provocato più di un malumore all’interno della società.

Per questi motivi si terranno nei prossimi giorni assemblee sindacali e a partire da oggi 31 maggio 2018 saranno sospese tutte le prestazioni straordinarie ad eccezione della reperibilità come da contratto con Autorità di Sistema riguardante emergenze di viabilità, inquinamento stradale e circolazione dei mezzi in ambito portuale.

Il prossimo 11 giugno intanto è già stato programmato lo sciopero di 24 ore proclamato da Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Genova.