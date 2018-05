Gaslini Open day: una giornata con le famiglie per imparare a gestire la salute dei bambini

Genova. Gaslini open Day, sabato 12 maggio l’ospedale pediatrico genovese si apre alle famiglie. E organizza una serie di momenti di formazione pensati per rispondere alle esigenze più comuni dei genitori in materia di salute del bambino.

Gli incontri, curati dal Dipartimento infermieristico e delle professioni sanitarie del Gaslini diretto dalla dottoressa Silvia Scelsi, si terranno dalle 10 alle 16 al piano terra dell’Ospedale di giorno (padiglione 20), condotti da ostetriche, infermiere e fisioterapiste e articolati in 9 stand.

Ma quali saranno gli argomenti trattati nel corso dell’evento? Si spazierà dalla gestione dei sintomi più comuni nell’infanzia (febbre, mal d’orecchio, vomito) alle tecniche di lavaggio nasale. Dalla prevenzione degli incidenti domestici all’allattamento al seno. Dal rapporto deleterio fra alcol e gravidanza all’alimentazione più corretta per il bimbo.

Senza dimenticare l’importanza di alcune terapie “alternative”, come la medicina narrativa o l’utilizzo delle fiabe come strumento di cura. Focus anche sulle tecniche di protezione e coinvolgimento del piccolo sottoposto a esami radiologici e sulle modalità di somministrazione dell’aerosol.

Tutte le postazioni (dieci stand) dalle ore 10 alle ore 16 saranno attivi con professionisti sanitari di diverse qualifiche, che in base all’argomento trattato,utilizzano, per presentare l’argomento specifico, filmati, fotografie, dimostrazioni con manichini , brochure, opuscoli informativi.

Per l’illustrazione del progetto LAM (Laboratorio di analisi mobile) viene messo a disposizione,da parte dei tecnici di laboratorio, nello spazio esterno, antistante l’ODG, un pulmino attrezzato ad hoc.

Sarà presente anche l’Associazione del Porto dei Piccoli che con la presenza dei cani addestrati potranno rendere ulteriormente accogliente l’ambiente.

Alle ore 10 orario di apertura, i visitatori verranno accolti nel piano terra dell’ODG e verrà illustrato loro, da parte di personale incaricato, lo spazio sul quale saranno attivi gli stand dalle 10 alle 16.

Saranno presenti animatori per intrattenere i più piccoli. Al termine della visita, ai genitori verranno somministrati questionari di gradimento ed ai bambini gadget in ricordo della manifestazione.



Elenco degli argomenti

1) Indicazioni sulla tecnica dei lavaggi nasali, gestione domiciliare della febbre, gestione mal d’orecchio, vomito e diarrea

2) Indicazioni e comportamenti sulla prevenzione degli incidenti domestici

3)Indicazioni sull’allattamento al seno, sull’igiene del neonato, sulle tecniche di “Care del neonato”

4) Indicazioni sull’allattamento al seno : benefici per la mamma ed il bambino; posizionamento sicuro del neonato nei primi mesi di vita; informazioni su come favorire il contatto e la comunicazione con il neonato

5) Illustrazione del servizio di laboratorio mobile

6)Indicazioni per una sana alimentazione del bambino/adolescente

7) orientamento sulle fonti attendibili in tema di salute; divulgazione della centralità del bambino e della famiglia nel” percorso di cura”

8)Modalità somministrazione aerosol terapia

9)Tecniche di protezione e coinvolgimento del bambino sottoposto ad esami radiologici

10) La prevenzione e protezione dai raggi solari

Tale evento entra a far parte anche delle iniziative promosse da OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) di Genova per celebrare la Giornata Internazionale dell’infermiere.