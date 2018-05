Gaslini Onlus, il nuovo presidente è Claudio Andrea Gemme

Genova. Claudio Andrea Gemme, nato a Genova, laureato in Scienze Economiche e Politiche con indirizzo politico Internazionale, ha ricoperto e ricopre molteplici incarichi manageriali. Oggi è presidente e amministratore delegato di Fincantieri Sistemi Integrati e membro dell’Advisory Board e presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente di Confindustria.

Nel ruolo di presidente della Gaslini Onlus succede a Pietro Pongiglione, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini. “Una figura di così grande esperienza come Claudio Gemme – ha dichiarato Pongiglione – offre alla nostra Associazione nuove opportunità di relazioni nazionali e internazionali, per noi fondamentali per il nostro progetto di espansione e di miglioramento della raccolta fondi da destinare all’Ospedale Gaslini”.

“Da anni – dichiara Gemme – con la mia Associazione Angeli per Bambini che ho deciso di far confluire nella Gaslini Onlus, mi occupo del Gaslini. È un grande ospedale a cui sono molto legato e a cui voglio dedicare, attraverso la Gaslini Onlus, molte delle mie energie”.

L’Associazione Gaslini Onlus, nel “sistema Gaslini”, è l’organizzazione che ha la missione di migliorare la comunicazione e la raccolta fondi del Gaslini, l’Ospedale dei Bambini.

Oltre a Gemme e Pongiglione, gli altri soci e consiglieri di amministrazione sono: Edoardo Garrone, Filippo Gaslini Alberti, Mario Orlando, Andrea Fusaro, Carlo Golda e Maurizio Luvizone che, nel ruolo di segretario generale, ha anche funzioni direttive e operative.