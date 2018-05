Funzione pubblica Cgil, Antonio Leandro eletto nuovo segretario genovese

Genova. L’assemblea generale della funzione pubblica Cgil di Genova ha eletto il nuovo segretario della categoria Antonio Leandro.

Leandro, entrato in categoria da delegato del Comune di Brescia, entra in funzione pubblica per occuparsi di organizzazione; dopo qualche anno passo alla funzione pubblica Lombardia e dal 2010 entra nel gruppo nazionale della formazione.

Nel 2015 ne diventa responsabile nazionale. A questo incarico oggi si aggiunge l’elezione a Segretario Generale della Funzione Pubblica di Genova “Ho due obiettivi principali – ha dichiarato Leandro a margine dell’assemblea – valorizzare il lavoro fatto dalla categoria in questi mesi precedenti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e ripartire dai luoghi di lavoro con l’ascolto delle diverse necessità – infine ha concluso – Credo molto anche nel lavoro sinergico tra i diversi livelli della nostra Organizzazione perché sono convinto che nessuno può farcela da solo”.

Tra le prime azioni del Segretario la costituzione di corsi formativi rivolti a tutti i delegati ed in particolare ai neo eletti nelle rsu.