Francesco Bocciardo, nuovo record europeo nei 100 stile libero

Genova. Alla vigilia della celebrazione dei dieci anni dalla riapertura delle Piscine di Albaro, Francesco Bocciardo, a Lignano Sabbiadoro, ha stabilito il nuovo record europeo S5 nei 100 stile libero e con 1.020 punti ha vinto l’oro alle World Para Swimming Series.

Un risultato straordinario che dimostra la crescita dell’atleta tesserato Nuotatori Genovesi e Polizia, che ha anche il merito di aver battuto il campione brasiliano Daniel Dias.

Il commento, a caldo, è del tecnico Luca Puce: “È un’ottima prestazione cronometrica, considerando il grande volume di allenamento che Francesco sta affrontando. Siamo fiduciosi e l’obiettivo sono i prossimi campionati europei, in programma a Dublino, il prossimo agosto”.

Ecco il regalo che “The King” Bocciardo ha confezionato per la festa del compleanno di Piscine di Albaro, alla quale non sarà presente ma dalla quale non voleva essere assente.