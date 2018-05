Forte Diamante, donna cade dalla bici e batte la schiena. L’intervento del Soccorso Alpino

Genova. La classica sgambata tra amici è finita con una corsa all’ospedale: una donna, dopo una rovinosa caduta in bici è stata “recuperata” dal personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Genova.

I soccorsi sono partiti in “codice rosso” per dinamica, per poi diventare giallo, fortunatamente. Durante il percorso sul sentiero che unisce Righi con forte Diamante, l’incidente: la donna è ruzzolata per diversi metri giù da una scarpata, accusando dopo un forte dolore alla schiena.

Immediata l’attivazione della macchina del soccorso: oltre ai ragazzi del Soccorso Alpino, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco con l’elisoccorso e i medici del 118. Il trasporto in ospedale è stato quindi immediato: i medici del San Martino hanno quindi visitata la malcapitata, escludendo gravi conseguenze per il trauma