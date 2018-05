Fiumara, chiude l’edicola del centro commerciale. Settore sempre più in crisi

Genova. Gli scaffali vuoti, le vetrine disallestite, la porta chiusa. Uno spettacolo desolante, insomma, quello che da ieri accoglie i cittadini che “transitano” presso il centro commerciale della Fiumara.

L’edicola, infatti, ha chiuso: sorprese quindi per chi era abituato a fermarsi per comprare giornale o riviste presso l’esercizio gestito da una famiglia di origine cinese, “gentile e sorridente”, come ricordano alcuni.

Sorpresa per tanti clienti abituali, tanti ma non abbastanza, forse: da anni, infatti, la crisi delle edicole sta ridimensionando fortemente il settore della distribuzione di quotidiani e riviste, e sono sempre meno gli esercizi del genere sparsi per le vie della nostra città.

Un segno dei tempi, probabilmente, di un mercato fortemente dinamico, legato a doppio filo con le tecnologie portatili e la diffusione di contenuti gratuiti e praticamente in tempo reale. Quello che cercavamo in edicola, oggi lo troviamo in tasca, dentro il nostro smartphone. O quasi.

Il fatto che l’edicola della Fiumara sia chiusa, aggiunge un dato particolare: uno dei luoghi della città che registra alti flussi di frequentazione non ha “bisogno” dell’edicola. E anche questa non è una buona notizia.