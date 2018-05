Fioretto: Roberta Canevelli oro ai campionati europei Master a squadre

Genova. Si sono svolti la scorsa settimana ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, i campionati europei Master a squadre che hanno visto la presenza di 21 nazioni per un totale di 120 squadre partecipanti nelle 12 gare previste dal programma.

Roberta Canevelli (Cesare Pompilio) ha conquistato il titolo europeo nella categoria Veterans (40-59 anni) di fioretto femminile; la squadra azzurra, della quale Roberta faceva parte, dopo aver superato il turno a gironi con due vittorie (su Svizzera e Finlandia) e una sconfitta (con la Francia), nell’eliminazione diretta ha battuto nell’ordine la Germania per 42-39, la Francia per 40-39 e infine la Romania, in finale, col punteggio di 45-38.