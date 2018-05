Fincantieri, sciopero di due ore per operaio morto a Monfalcone

Genova. La notizia è arrivata ferale e veloce: un giovane operaio di 19 anni è morto questa mattina nei cantieri navali Fincantieri di Monfalcone, Gorizia.

Il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato da un blocco di cemento in fase di movimentazione. Il peso e la dinamica non hanno lasciato nulla da fare, l’operaio è deceduto sotto gli occhi dei colleghi.

Per questo motivo anche a Genova i sindacati di base hanno indetto uno sciopero di due ore per ogni turno tra oggi e domani, per protestare contro la gestione della sicurezza nei cantieri e per portare la propria solidarietà ai colleghi e i parenti della vittima del lavoro.