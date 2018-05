Festa della Repubblica, spettacolo pirotecnico in piazza De Ferrari

Genova. Sabato prossimo, il 2 giugno, cade la ricorrenza della Festa della Repubblica, che celebra la nascita del nostro ordinamento statale a seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Anche a Genova si festeggerà: come di consueto tante saranno le iniziative, come i Palazzi Svelati, ma il clou sarà senza dubbio lo spettacolo pirotecnico offerto da Regione Liguria in piazza De Ferrari.

L’appuntamento è dalle 22,30 alle 23, incrociando le dita per il meteo, che è ancora incerto per il prossimo fine settimana. Tutti gli aggiornamenti sull’evento si possono seguire sulla pagina facebook dedicata