Festa della Croce Rossa, a villa Duchessa di Galliera un campo simulato di protezione civile

Genova. L’8 maggio 1828 nasceva lo svizzero Jean Henry Dunant. A seguito della sanguinosa battaglia di Solferino (24 giugno 1859) cui assistette, l’idea di creare una squadra di soccorritori volontari preparati la cui opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare fino ad allora pressoché inesistente: la Croce Rossa.

Il comitato regionale CRI della Liguria unitamente a tutti i 56 Comitati da Ventimiglia a La Spezia celebra la settimana dal 6 al 13 maggio con una serie di iniziative che vedono coinvolto il territorio grazie al supporto dei Volontari che in Liguria sono più di 8.000.

Un momento fondamentale è rappresentato dalla consegna, da parte di tutti i Comitati, della Bandiera di Croce Rossa al Comune per l’esposizione nella giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La giornata dell’8 maggio rappresenta un momento di festa dedicato ai milioni di volontari presenti ovunque nel mondo, per aiutare chi soffre. Durante l’intera settimana a ridosso dell’8 maggio, si svolgono simulazioni di Primo Soccorso, di Protezione Civile e si organizzano eventi a tema sul territorio.

Tra le molte iniziative poste in essere dai Comitati segnaliamo:

il 6 maggio a Loano la quinta edizione del raduno “In 500 per la Cri” promosso dal coordinamento Riviera delle Palme della Fiat 500 Club Italia e dal comitato locale di Loano della Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sempre il giorno 6 maggio a Sori, supporto a “Galleggiando e Bolleggiando”, manifestazione dedicata a disabili e sportivi con l’assistenza di una squadra OPSA (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua), presso le piscine; nello stesso giorno a Vado Ligure, nell’ambito della manifestazione MODIDI, festival di arte e scienza per bambine e bambini, dalle 15:30 alle 17 l’allestimento de “L’ospedale dei giocattoli”.

Ancora il 6 maggio ad Arenzano gli operatori SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) e i volontari del Comitato di Arenzano forniranno assistenza alla Ultra Trail RENSEN

Venerdì 9 maggio il Comitato della Spezia organizza oltre alla consegna- nei giorni precedenti – della Bandiera CRI in Comune, una giornata informativa sulla Storia della Croce Rossa e l’accoglienza ai migranti con gli studenti dell’istituto Cardarelli.

L’11 maggio ad Imperia, alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “L. Lagorio” un incontro informativo sulle Manovre Salvavita Pediatriche e sulla Rianimazione Cardio Polmonare di base.

Il 12 maggio “CRI in tenda” presso la Villa Duchessa di Galliera di Voltri; il Comitato Genova Ponente, a conclusione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro con il Liceo Lanfranconi, organizza la simulazione di un campo di Protezione Civile in condizioni di emergenza con la partecipazione di del gruppo Unità Cinofila CRI Liguria.

Ancora il 12 maggio a Savona la CRI – Comitato di Savona – collaborerà al mattino, presso l’Ospedale San Paolo, con l’ASL 2 e la Croce Bianca di Albisola nella manifestazione “Open Day in Ospedale, l’infermiere incontra la cittadinanza” con l’allestimento di un PMA (Posto Medico Avanzato) e il pomeriggio in Corso Italia sempre nell’ambito della giornata dell’infermiere.

A Lavagna, il Comitato Locale CRI organizza, il 13 maggio, dalle 9 alle 14 un presidio con il gruppo di Face painting del Comitato, ed una raccolta fondi con piante aromatiche

Contestualmente, come prassi ricorrente i Comitati di Genova Centro, Campo Ligure e Cogoleto, così come i Comitati di La Spezia e Chiavari porteranno avanti gli interventi per alleviare le situazioni estremamente precarie dei senza fissa dimora. La C.R.I. appronta, unità mobili che forniscono pasti e bevande caldi, coperte e un servizio di assistenza sanitaria.

Per chi intende avvicinarsi al volontariato in Croce Rossa, il 26 e 27 maggio, si terrà presso il Comitato di Genova Centro, Corso Gastaldi, un corso di accesso.