Fave & Salame, ma anche geopolitica, teatro, arte e le ultime battute di Euroflora nel weekend dei genovesi

Genova. Storia e attualità, musica e teatro, le ultime battute di Euroflora, arte per tutti i gusti e anche un paio di appuntamenti con il gusto per un weekend davvero ricco tra Genova e dintorni. Ecco 10 cose da fare tra sabato e domenica, persino senza temere l’eventuale pioggia.

1) A Palazzo Ducale va in scena il quinto festival di Limes, organizzato dalla rivista italiana di geopolitica che compie 25 anni. Da venerdì a domenica, ospiti di rilievo per tematiche scottanti. Dopo l’attesa visita del premier Gentiloni, domenica arriverà il ministro dell’Intero Marco Minniti. Fra i temi in dibattito Francesco e lo stato della Chiesa; follia e potere; a che punto è l’impero americano; il caos mediorientale; la questione migratoria e quella identitaria in Italia e in Europa.

2) Appena tornato dal palco del concerto del primo maggio a Roma, Sabato 5 maggio, Fabiano Franovich, in arte Erio, suonerà al CANE, il nuovo circolo in corso Perrone, a Campi, realizzato all’interno di uno studio di registrazione. Erio presenterà il nuovo album Inesse. Inizio serata alle 21e30. L’ingresso è di 5 euro, con bicchiere di benvenuto.

3) Sabato 5, a cena, e domenica 6 maggio 2018 a pranzo torna sulle alture di Cogoleto l’eco-sagra primaverile “fave e salame” organizzata dalla Croce d’Oro di Sciarborasca. Stand gastronomici, animazione, musica e mercatino artigianale. L’evento si svolge presso la Sede Sociale a Sciarborasca. Oltre al piatto clou, le fave con il salame e i formaggi, ci saranno anche primi e secondi piatti di stagione, contorni e dolci. Il tutto accompagnato da vini e focaccette.

4) Appuntamento con il gusto anche a Rossiglione, dove sabato e domenica dalle 9 alle 22 torna Expo Cheese, la fiera del formaggio. Nell’area ex Ferriera esposizione e la vendita dei migliori latticini del territorio. Presente un servizio ristorante (sia a pranzo che a cena). Tra i tanti eventi collaterali, PazzAnimazione, giochi e intrattenimento per bambini con balli, bolle di sapone, trucchi e altro. La Fiera è sostenuta da AICI – Associazione Italiana Cuochi Itineranti.

5) Per gli amanti del teatro classico, lirico anzi, al Carlo Felice è in scena La Traviata. Appuntamento domenica alle 16e30 e alle 20e30. La regia è di Giorgio Gallione, che si è rifatto al romanzo originale di Alexandre Dumas figlio.

6) Teatro contemporaneo invece alla Tosse con The Effect, di Lucy Prebble. Uno spettacolo a quattro personaggi che parla di amore, di depressione e di neuroscienza; la storia è ambientata in una clinica dove la sperimentazione di nuovo antidepressivo porta le persone a innamorarsi. Appuntamento al Teatro della Tosse di Genova, venerdì 4 e sabato 5 ore 20.30, e domenica 6 maggio 2018 alle 20e30.

7) Palazzo Ducale prosegue con la tripletta: la mostra chiave è quella di Pablo Picasso e delle opere da lui amate, una mostra che ha già riscosso enorme successo. In piazza Matteotti si possono visitare le esposizioni sui capolavori di Antonio Ligabue tra autoritratti e animali e quella del maestro della fotografia André Kertész.

8) Arte in 4d al porto antico, invece, con Van Gogh Alive Experience, una mostra che permette di aggirarsi nei quadri del grande artista olandese come se fossero ambienti reali.

9) Al museo di storia naturale Doria continua Kryptos, inganno e mimetismo in natura. Oltre agli animali esposti come sempre, in questi mesi la struttura ospita una curiosa esposizione che approfondisce i segreti di camaleonti & co.

10) E poi, dulcis in fundo, Euroflora. Ultimi giorni per visitare la floralie ai parchi di Nervi. Chiusura domenica 6 maggio. C’è ancora qualche biglietto disponibile.