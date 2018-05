Ex Otago, è uscito “Tutto bene” il nuovo singolo della band genovese. Il testo della canzone

Genova. Sonorità anni 90, come piace ora all’indie pop italiano, e un refrain che è già tormentone estivo. “Tutto bene” è il nuovo singolo, uscito a mezzanotte in punto, dei genovesi Ex Otago, band nata nel 2002 ma che da un paio d’anni si è affermata apertamente tra le formazioni di maggior successo in ambito nazionale.

Dopo la serie infinita di concerti dal vivo con il precedente album “Marassi” (quello di “Cinghiali incazzati” e “Gli occhi della Luna”, questa volta Maurizio Carucci e compagni non hanno fissato molte date estive. Solo una, a dire il vero. Al Mi Ami di Milano il 25 maggio.

La canzone potete ascoltarla qui. Qui sotto il testo.

TUTTO BENE

Tu dimmi cosa fai lavori o studi stai ancora con i tuoi

fai il dj alle feste di Milano, di Torino, sei vegano

vai al mare a portovenere o sull’adriatico hai paura dell’aereo

tu dimmi quello che vuoi ma perfavore non dire mai che

Va sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene (repeat)

Dimmi come stai? Dimmi solo come stai

Dimmi delle tue tragedie, dimmi quando hai preso ferie

dimmi cosa fai dimmi solo cosa fai

su profitti appartamenti modelle prosecco investimenti

Balli l’elettronica, leggi Erri De Luca, moriresti su una spiaggia

tu dimmi quello che vuoi ma perfavore non dire mai che

Va sempre tutto bene (repeat)

Tutto bene, terribilmente tutto bene

Va bene sei ottimista è una vita che fai yoga

e ti sei fatto anche la barca ma non può andare sempre tutto bene

Tutto bene…