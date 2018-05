Euroflora, domani l’ultimo giorno per visitarla: biglietti a quota 245 mila

Genova. Meno 24 ore alla chiusura di Euroflora 2018. Oggi nel penultimo giorno della manifestazione sono stati emessi 17 mila biglietti. 9 mila i biglietti venduti per la giornata di domani, ultimo giorno di Euroflora.

In totale ono stato oltre 245 mila i biglietti venduti dall’inizio della manifestazione a oggi.

Per quanto riguarda gli altri numeri oggi hanno visitato i Musei di Nervi complessivamente 5430 persone, di cui 2550 alle Raccolte Frugone, 1830 alla Galleria d’Arte Moderna, 1050 alla Wolfsoniana.

Ottantasei i bus turistici che hanno trovato posto in corso Europa. Per quanto riguarda la ristorazione, oggi è stata la giornata della focaccia con le cipolle e con il pesto, ma anche del tutto esaurito al Ristorante stellato di Ricchebono, con 70 coperti.

Nella giornata di oggi è stata presentata ad Euroflora la gassosa alle rose antiche. La prima acqua tonica alla rosa italiana in una versione firmata Vedova Romanengo che partendo dalla rosa canina e dalla rosa bulgara, appartenenti alle cosiddette ‘rose antiche’, crea una bevanda dissetante e frizzante.

Ideata da Alessandro Cavo e sviluppata da Fabio Re, drink designer italiano, ‘Rosa Brillante’ è un soft drink analcolico, ideale come ingrediente per miscelati e cocktail. Vedova Romanengo fa parte dei Marchi Storici Riuniti, iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti genovesi per sviluppare, riscoprire e rilanciare i marchi legati alla tradizione e al patrimonio condiviso di Genova.

Vedova Romanengo aprì a Genova nel 1805 e grazie al coraggio a all’intraprendenza di una donna, Adele, la Confetteria si è affermata tra le più rinomate fabbriche di frutta candita, cioccolato, confetti, dolci e conserve, diventando a Genova il punto di riferimento dei grandi personaggi dell’Ottocento