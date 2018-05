Euroflora, annullata la visita di Silvio Berlusconi

Genova. Dopo l’incertezza di ieri e la conferma ufficiale arrivata questa mattina, qualche minuto fa è arrivato il nuovo contrordine.

La visita annunciata dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per domani ai parchi di Nervi è stata annullata.

Berlusconi avrebbe dovuto arrivare in elicottero in tarda mattinata per pranzare a Nervi e ripartire nel pomeriggio.

Sconosciute al momento le motivazioni ufficiali. Nei giorni scorsi l’ex premier era stato colpito da una forma influenzale che potrebbe aver fatto riflettere sull’opportunità di un bagno di folla e di caldo ai parchi di Nervi anche in vista del fatto che lunedì Silvio Berlusconi farà parte della delegazione che salirà al Quirinale per il secondo giro di consultazioni indette dal presidente Sergio Mattarella.