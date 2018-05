Chiavari. Lo stadio Comunale di Chiavari è sold out per la gara di domani sera contro l’Ascoli, che vedrà il fischio d’inizio alle ore 20,30.

Sono stati venduti questa mattina gli ultimi biglietti del settore distinti; gradinata sud e tribuna erano già esaurite nei giorni scorsi. Saranno circa quattrocento i sostenitori della squadra bianconera. Domani le biglietterie resteranno chiuse e non saranno in vendita neppure i biglietti del settore ospiti come da protocollo.

L’impianto chiavarese offrirà certamente un bellissimo colpo d’occhio con oltre quattromila tifosi dell’Entella, pronti a sostenere il team di mister Volpe. Il tutto esaurito mancava dalla gara con lo Spezia di due stagioni fa ed anche in occasione del playout con il Modena di tre anni fa la capienza era inferiore e non tutti i tagliandi erano stati venduti.

La società chiavarese invita i tifosi a raggiungere lo stadio con un congruo anticipo per evitare le code ai tornelli.

La partita tra Virtus Entella e Ascoli sarà arbitrata da Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Borzomì (Torino) ed Edoardo Raspollini (Livorno), dal quarto uomo ufficiale Paolo Formato (Benevento) e dagli addizionali Daniele Minelli (Varese) e Marco Serra (Torino).

Alla vigilia della partita parla Andrea Paroni. “A Novara è arrivata una vittoria meritata – dichiara il portiere -. Abbiamo fatto la partita giusta, sapendo che dovevamo rimanere compatti, cercare di portarla al più a lungo possibile per poi magari provare una stoccata nei minuti finali. Invece il gol di Marco è arrivato a metà secondo tempo. Era tutta la settimana che avevamo sensazioni positive, abbiamo lavorato bene e ci siamo presi anche qualcosa in più rispetto alla partita di Frosinone in cui eravamo usciti stanchi, in cui avevamo dato tutto. C’era voglia di tre punti, penso si sia visto e quindi ora altre due battaglie”.

Paroni ha giocato tante partite in campo con Volpe. “Chiamarlo mister ora fa un certo effetto – ammette – e mi mette certe volte anche in difficoltà. Però adesso i ruoli sono questi, con Gennaro abbiamo vissuto tante battaglie, tanti bei momenti