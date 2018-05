Eleonora Ferrero migliora il record ligure dell’eptathlon

Genova. Sabato 28 aprile la cussina Eleonora Ferrero, allenata da Eugenio Paolino, ha totalizzato 5423 punti nell’eptathlon in occasione del meeting internazionale di prove multiple Multistars a Firenze; la prestazione è anche record ligure.

Questi i parziali di Eleonora: 14″07 (100 hs, miglior punteggio), 1.72 (salto in alto), 25”24 (200 m), 9.97 (peso), 5.75 (salto in lungo), 37.86 (giavellotto), 2’22″97 (800m) per il punteggio complessivo di 5423 punti, che migliora il suo precedente record ligure di 5232 punti stabilito a Monzon, in Spagna il 2 luglio 2017, vestendo la maglia azzurra ai campionati europei a squadre.

Questo punteggio ha fruttato all’atleta biancorossa il 14° posto assoluto nella gara vinta dall’americana Erica Bougard.