Elaborazione del lutto quando muore un cane o un gatto: se ne parla in un convegno a Genova

Genova. Si chiama Petloss, e affronta il tema delicato della perdita di un animale amato dal punto di vista del padrone e del veterinario, il convegno che si svolgerà domani, 8 maggio, presso la sede del Cisef di Genova e organizzato da Petico (azienda italiana leader nel servizio di cremazione di animali domestici e promuove l’etica del distacco dall’amico a quattro zampe) e dall’ordine dei Veterinari di Genova, dedicato appunto all’elaborazione del lutto animale.

Un tema sempre più attuale vista la crescente importanza della componente animale nel nucleo familiare nella società italiana.

Il convegno sarà un momento di approfondimento sulle dinamiche psicologiche ed emotive legate alla perdita di un animale domestico che è carico di significati e aspetti specifici che caratterizza il legame tra persona e animale.

L’appuntamento è in via Romana della Castagna 2, dalle 20. Tra gli interventi quelli di Giuseppe Costa, medico veterinario certificato Fcc, Danitza Pradelli, specialista in medicina farmaceutica, Paolo Adrianopoli, Petico e Sergio Bottino (Tippet)