Droni, elettronica, open software: a Genova torna il Gizmark, la fiera a prova di “geek”

Genova. E’ nel segno dell’innovazione l’appuntamento primaverile del GizMark, il Salone dell’Elettronica professionale e di consumo organizzato, nel prossimo weekend del 12 e 13 maggio, da Studio Fulcro nel padiglione Blu della Fiera di Genova.

Il GizMark di Primavera da quest’anno affianca ai tradizionali settori. dedicati alle novità hi-tech, ai ricambi e alle tecnologie per la sicurezza, una sezione ludico-didattica dedicata ai must del momento.

A monopolizzare l’attenzione dei moltissimi appassionati di droni Gizmark propone un fittissimo programma di eventi. Si parte con un debutto assoluto per la Liguria, la Drone Racing FPV IDRA (International Drone Racing Association) International Challengers Cup organizzata da Model Drome.

All’interno del padiglione Blu sarà allestito un percorso indoor di 2000mq con porte led multicolore dove si sfideranno i cultori di questa disciplina modellistica che unisce il mondo delle corse adrenaliniche con quello dei makers, dei gamers e degli appassionati di tecnologia tout court. I droni First-Person-View sono droni con un sistema di pilotaggio remoto, che consente al pilota – grazie a una videocamera, a un trasmettitore di segnale e a un dispositivo di ricezione – di vedere cosa succede, come se fosse in cabina. Gli FPV possono essere guidaticon il controller o con un paio di smart-glasses, che permettono di vedere le immagini riprese dal drone.

Il secondo appuntamento è la gara di droni da corsa, la maggior parte dei quali sono dei quadricotteri FPV, costruiti e modificati per essere velocissimi. Drone Kombatt, dove si devono abbattere i droni con il fucile a infrarossi, è il terzo e ultimo appuntamento dedicato agli appassionati di robotica e di simulazioni belliche.

Un ruolo preponderante in questa edizione di Gizmark lo avrà la didattica, con la presentazione dei corsi per amatori della scuola di volo per droni, la presentazione della scuola di stampa 3D e di progetti elettromeccanici insieme a elementi di divulgazione scientifica e dimostrazione. Nell’area Makers i visitatori potranno assistere a combattimenti tra robot e ammirare la riproduzione fedele della Delorean di Ritorno al Futuro.

La terza grande novità di Gizmark è Genova Smart Mobility 2018, organizzata da Bike Lane con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo “Green Mobility”, offrendo agli interessati la possibilità di vedere da vicino e scoprire tutte le soluzioni offerte dal mercato e di provare concretamente i veicoli mossi da motore elettrico con test dentro e fuori dal padiglione. Oltre alla presenza di veicoli elettrici e ibridi delle principali case automobilistiche saranno esposti gli ultimi modelli di moto e bici a propulsione elettrica. E poi ancora mezzi da lavoro, come trattorini, rasaerba e robot da giardino, Segway e Hoverboard, gokart, scooter e carrozzine per disabili.

Per questa edizione di GizMARK la presenza del Software Libero, rappresentato dalle associazioni liguri che si occupano della sua diffusione e supporto, è densa di importanti anteprime. Verranno infatti presentate le nuove versioni di Ubuntu Linux, di LibreOffice e del programma di grafica e fotoritocco GIMP, tutte ufficialmente rilasciate negli ultimi 15 giorni. Tutti gli ultimi miglioramenti nel mondo del Software libero potranno essere provati direttamente sui computer a disposizione con l’assistenza, le spiegazioni e le dimostrazioni dei volontari.

Gizmark è aperto nel padiglione Blu della Fiera di Genova sabato 12 dalle 9 alle 18.30, domenica 13 maggio dalle 9 alle 18. Il biglietto d’ingresso costa 9 euro. Parcheggio a pagamento all’interno.