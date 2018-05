Domenica la University of North Carolina sfida la Normac

Genova. Domenica 20 maggio, alle ore 21.00, al Palazzetto dello Sport Lino Maragliano di Genova Prato, la Normac AVB incontrerà la formazione della University of North Carolina in una partita amichevole. La squadra americana sta effettuando una tournée in Europa e disputerà alcune partite in Italia – a Garlasco (PV) e Lurano (BG) – prima di incontrare le genovesi della Normac.

Tradizionalmente il volley è molto diffuso negli Stati Uniti a livello universitario ed è assai valido tecnicamente. Sarà un’ottima occasione per vedere all’opera un’altra scuola di volley e rappresenterà per le ragazze genovesi un valido test che contribuirà senza dubbio ad arricchire la loro esperienza tecnica.

Il pubblico presente – la grande famiglia della Normac AVB presieduta da Carlo Mangiapane – potrà festeggiare il buon campionato – il nono consecutivo in Serie B2- appena concluso. Il presidente Mangiapane, orgoglioso per la scelta degli organizzatori della tournée della formazione statunitense, ha espresso la propria soddisfazione: “è stato un gradito riconoscimento delle ottime capacità organizzative che lo staff della nostra società ha dimostrato di possedere in questi anni”.

Quella di domenica 20 maggio sarà una giornata piena per il volley ligure; infatti nel pomeriggio a partire dalle 15.00 si svolgeranno sul centrale del PalaMaragliano le finali regionali dei campionati Under 18 maschile e femminile. Nell´intervallo tra le due finali si svolgerà la premiazione della Under 16 della Normac AVB, che qualche giorno fa ha conquistato il titolo regionale e il diritto a partecipare alle finali nazionali in programma a fine mese.

Appuntamento quindi al palazzetto dello sport Lino Maragliano per una full immersion nella pallavolo, che si preannuncia, soprattutto in serata, molto interessante sia sotto il profilo tecnico sia agonistico.