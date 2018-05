I dipendenti della farmacie comunali scrivono al sindaco: “Perché volete privatizzarci?”

Genova. Lettera aperta dei dipendenti di Farmacie Genovesi srl, la partecipata che gestisce le 8 farmacie comunali, al sindaco di Genova Marco Bucci e al consiglio comunale. “Perché vuole privatizzare le farmacie comunali?” la domanda di base posta al primo cittadino.

A portare i lavoratori e le lavoratrici a chiedere perché il fatto, ad esempio, che il rendiconto dell’esercizio, pubblico, parli di un’azienda in attivo. Molti degli introiti sono stati investiti nelle ristrutturazioni per rendere queste farmacie più moderne e funzionali.

“Le otto farmacie comunali sono tutte aperte il sabato, 3 sono aperte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, 1 di queste anche la domenica mattina, per dare sempre più servizio alla cittadinanza e quasi tutte non chiudono più per ferie, continuando a fare anche i turni domenicali economicamente poco remunerativi per quelle private – spiegano i lavoratori – la logica privatistica è superata poi del tutto quando le nostre farmacie sono chiamate a garantire il servizio nelle situazioni critiche: questa è la differenza chiave”.

Nella lettera si parla di tutti i servizi a disposizione del pubblico, del fatto che ci sia stata una riduzione dei costi di esercizio e di tanti altri possibili “punti a favore” del mantenimento in mano pubblica.

“In un momento in cui le aziende (quali ad esempio Ericsson, La Rinascente, Trony, come ultimi casi della cronaca cittadina), chiudono i battenti, licenziano, utilizzano ammortizzatori sociali, e la disoccupazione si mantiene a livelli preoccupanti, Farmacie Genovesi srl. ha investito nei giovani laureati collaborando con l’Università di Genova, nell’inserirli con Stage formativi mirati alla professione”, si legge ancora nella lettera.