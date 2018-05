Dinghy 12’: record di partecipanti al 20° Trofeo Città di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. La regata riservata ai Dinghy 12’ organizzata dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure, giunta all’edizione numero 20, ha visto al via ben 47 scafi, che hanno disputato con soddisfazione tutte le quattro prove in programma.

Grande la battaglia tra i timonieri, venuti da tutta Italia, tra i quali molti dei migliori a livello nazionale che hanno sfruttato questo tradizionale appuntamento anche come banco di prova per il Trofeo SIAD Bombola d’Oro in programma dal 18 al 20 maggio nelle stesse acque.

Ha vinto la regata con autorevolezza su Fragamar III il palermitano Ubaldo Bruni, velista di lungo corso e padre di velisti doc come Francesco e Gabriele Bruni, timoniere di Luna Rossa il primo e allenatore di team olimpico il secondo.

Una curiosità: a Trieste Luna Rossa ha varato il TP 52 con il quale, partecipando alle Super Series inizierà a testare l’equipaggio in vista dell’America’s Cup che si correrà nel 2021 a Auckland. Al timone del TP52 sarà proprio Francesco Bruni, ma il padre Ubaldo questa volta aveva un’ottima giustificazione per non essere presente al varo a Trieste… Radio banchina narra tra l’altro come Francesco, di passaggio a Mondello tra un impegno e l’altro con Luna Rossa, non disdegni prendere il Dinghy 12’ celeste del padre per farsi quattro bordi in pace.

Tornando al Trofeo Santa Margherita Ligure, il secondo posto è andato al campione italiano in carica Enrico Negri con A me mi piace, seguito da Aldo Samele Acquaviva con Canarino Feroce, Filippo Jannello con Cicci e dall’adriatico Massimo Schiavon con Out of Blue. Primo timoniere femminile Francesca Lodigiani con Cavallo Indomito, che si è piazzata decima in classifica generale. Primo dei Dinghy 12’ Classici Fabio Mangione con Nashira; primo Supermaster Gigino Audizio con IV Pignolin.

“Si ringrazia il comitato di regata, gli assistenti alla sicurezza in mare e all’organizzazione a terra per il loro determinante contributo che ha consentito il regolare svolgimento della manifestazione – dicono gli organizzatori -. Ringraziamo inoltre gli sponsor Cellini caffè, Biscottificio Grondona, Nuncas (detergenti per la pulizia della casa) che hanno contribuito offrendo i loro prodotti di eccellenza e il negozio North Sail di Santa che ha offerto buoni sconto estratti a sorte nel corso della premiazione”.

