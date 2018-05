Digavox, il sindaco Bucci risponde all’appello dei cittadini: il 18 giugno sarà al quartiere Diamante

Genova. Ha risposto all’invito, via social, con un messaggio, via social, il sindaco di Genova Marco Bucci che quindi, la sera del 18 giugno, sarà alla Diga, come è chiamato il quartiere Diamante, il complesso di edilizia popolare costruito negli anni Ottanta Begato, in Valpolcevera, per incontrare la popolazione, i comitati e i realizzatori del documentario Digavox, che racconta la vita delle migliaia di residenti della zona. (Ne abbiamo parlato in questo articolo)

“Raccolgo con estremo piacere l’invito a passare una serata alla Diga. Verrò a Begato per parlare con il quartiere, capirne i problemi più urgenti, spiegare cosa stiamo facendo per il Diamante e studiare insieme a voi le soluzioni sulle quali l’amministrazione può intervenire”.

“Siamo molto soddisfatti che il sindaco abbia raccolto in nostro invito – racconta Francesco Corso, del coordinamento quartieri collinari – la situazione è sempre più grave e saranno molte le questioni di cui parlare, sicurezza, problematiche sanitarie ed emergenza abitativa e non ultimo la mancanza di un punto di riferimento in zona da parte di Arte”.

“Con DigaVox abbiamo voluto fare emergere le problematiche di un territorio a lungo dimenticato, come molte altre periferie – aggiungono gli autori del documentario – Bene la presenza del sindaco il 18 giugno, che speriamo sia un primo passo per riportare l’attenzione dell’amministrazione sul quartiere”.