Il dialogo “misterioso” tra il sindaco Bucci e il presidente di municipio Romeo sbarca in parlamento

Genova. La deputata del Pd Raffaella Paita presenterà un’interrogazione a risposta in commissione al Ministro dell’interno per fare chiarezza sul caso delle presunte minacce di commissariamento che il sindaco di Genova Marco Bucci avrebbe rivolto, secondo alcuni cittadini che dicono di essere stati presenti alla scena, nei confronti del consigliere di municipio Valpolcevera Federico Romeo. Il sindaco, più volte, ha smentito l’accaduto rimarcando che nessun testimone era presente al dialogo con l’amministratore della delegazione.

Dopo molte dimostrazioni di solidarietà, da parte di partiti di centrosinistra ma non solo, ora la parlamentare Dem presenta un documento. Ecco il testo:

“Come riportato da diversi testimoni presenti all’incontro tra il sindaco di Genova e il presidente del Municipio Valpolcevera, e riportato dalla stampa locale, a seguito delle preoccupazioni manifestate da quest’ultimo relativamente alle ricadute per la cittadinanza derivanti dai pesanti tagli dei trasferimenti comunali, Marco Bucci, primo cittadino del capoluogo ligure, avrebbe minacciato di chiedere il commissariamento dell’ente presieduto Federico Romeo; in particolare numerosi rappresentanti di associazioni culturali del quartiere, anch’essi presenti, hanno riferito che il sindaco Bucci abbia testualmente detto: “ritratta o ti faccio commissariare, tu devi fare quello che dico io”; a parere dell’interrogante, si tratterebbe di un comportamento grave da parte di un sindaco che dovrebbe avere rispetto di tutti e a maggior ragione di un rappresentante delle istituzioni, democraticamente eletto, come lui; appare di tutta evidenza come una divergente valutazione politica da parte degli esponenti delle diverse amministrazioni territoriali circa le scelte amministrative, non possa in alcun modo configurarsi come causa per la richiesta di scioglimento di uno degli enti in questione; i Municipi sono il luogo dove i cittadini si recano più spesso per esporre esigenze e lamentare problemi del loro quartiere. I loro presidenti svolgono un ruolo importantissimo, in un processo di governo del territorio che vede come indispensabile ogni elemento”.

Paita chiede al ministro dell’Interno “quali elementi egli abbia a disposizione con riferimento ai fatti sommariamente esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare al fine di ripristinare un clima più disteso e di fattiva collaborazione tra i diversi enti territoriali operanti all’interno del territorio del Comune di Genova, nell’interesse della cittadinanza e delle istituzioni democraticamente designate”.