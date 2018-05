Genova. Che domenica, per il Cus Genova Rugby! Preceduti da una vittoria a valanga della squadra Cadetta che ha travolto i cadetti del Biella per 107 a 0, portandosi a casa la promozione in Serie C1, nella semifinale di Serie A i ragazzi del Carispezia hanno saputo dimostrare la loro qualità vincendo 25 a 17 contro i tostissimi padovani del Valsugana davanti a circa 1.500 spettatori.

Mancato per un soffio il punto di bonus, non lo hanno però concesso neanche ai veneti, che al ritorno si troveranno a dover scalare 4 punti alti come una montagna. Una montagna che i ragazzi guidati da Askew e Galli presidieranno con l’intento di dimostrare che sono loro i migliori, in casa e fuori. A Padova si giocherà domenica 13 maggio: in palio un posto in Eccellenza.

Il Cus Genova Under 14 vince 21 a 10 a Recco, mentre i più piccoli delle Under 10, 8 e 6 sabato hanno passato un magnifico pomeriggio di mini tornei, vincendo, convincendo e divertendosi moltissimo.

“Però – dicono i dirigenti del Cus Genova – in questa giornata di gioia ed allegria vorrei ricordare la nostra giovane amica di Parma, anche se non l’abbiamo mai conosciuta di persona, Rebecca, che è stata promossa in una serie molto superiore alle nostre. I nostri bambini le hanno dedicato un cerchio, sabato, che ricordava molto un cuore, noi oggi dedichiamo a lei ed ai suoi genitori tutta la nostra gioia”.

Tornando alla Serie A, nell’altra semifinale, a Verona, i Sitav Rugby Lyons fanno un passo in avanti verso l’immediato ritorno in Eccellenza. I piacentini hanno espugnato il campo degli scaligeri per 23-17 al termine di una partita molto equilibrata con i padroni di casa che in pieno recupero sono riusciti a strappare un punto bonus.

Il tabellino:

Cus Genova Rugby – Valsugana Rugby Padova 25-17 (p.t. 15-10) (punti 4-0)

Cus Genova Rugby: Borzone, Salerno, Sandri, Ricca, Papini (s.t. 38° Migliorini), Zini, Garaventa, Mills (s.t. 28° Bertirotti), Baldelli (s.t. 9° P. Imperiale), F. Imperiale, Torchia (s.t. 9° Di Vietro), Taylor, Cavallero (s.t. 20° Barry), Perini, Cattaneo (s.t. 33° Ghiglione). A disposizione: Bortoletto, Ciranni. All. Askew.

Valsugana Rugby Padova: Paluello (s.t. 33° Rossi), Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin, Sartor, Benetti, Ferraresi (s.t. 33° Caldon), Sironi, Maso (s.t. 38° Caporello), Liut, Cardo (s.t. 15° Girardi), Varise (s.t. 4° Paparone), Pivetta (s.t. 25° Sanavia), Lastra Masotti (s.t. 38° Caione). All. Roux.

Arbitro: Liperini (Livorno). Assistenti arbitrali: Bottino e Chirnoaga (Roma). Quarto uomo: Giovannelli (La Spezia).

Marcature: p.t. 10° cp Sandri (3-0), 19° cp Benetti (3-3), 23° m Taylor (8-3), 27° m Lisciani tr Benetti (8-10), 34° m Borzone tr Sandri (15-10); s.t. 2° cp Sandri (18-10), 15° m punizione (18-17), 19° m Garaventa tr Sandri (25-17).

Calciatori: Sandri (G) 4/5; Benetti (V) 2/2.

Man of the match: Cavallero (G).