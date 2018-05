Il Cus Genova inizia con il piede giusto il proprio cammino nei playoff di Serie C Silver contro la Tarros Basket Spezia Club. In un PalaCus gremito, i biancorossi si sono aggiudicati infatti Gara uno per 64-53, frutto di una gara attenta e di un secondo quarto giocato nettamente meglio dai genovesi.

Primo quarto in equilibrio con continui ribaltamenti al comando, e difese non certo impermeabili. Le squadre si sono ancora confrontate dalla distanza con sei triple in sei minuti che hanno impresso da subito un ritmo sostenuto. Biancorossi che comunque dopo un buon avvio vengono rimontati e chiudono sotto 18-22 il primo quarto.

Al rientro sul parquet cambia qualcosa, però con Spezia che perde molto in fase offensiva, concedendo allo stesso tempo la possibilità a Genova di riportarsi avanti grazie ad un paio di ottime penetrazioni di Bedini e ad una bomba di Dufour. Da qui è un monologo cussino che costruisce un vantaggio pesante chiudendo 36-25 e andando quindi al riposo forte del +11 che sarà decisivo.

Al cambio campo infatti i levantini tornano a fare punti e arrivano fino a -3, quando Genova ingrana una marcia in più soprattutto in difesa e con un paio di palloni rubati rimette punti fra sé e i bianconeri che tornano a -13 per l’ultima pausa. Quarto periodo con il Cus spinto da un tifo caldissimo e da una situazione ideale (grazie anche alla situazione dei falli favorevole ai biancorossi) riesce sostanzialemente a mantenere la distanza di sicurezza dalla Tarros che pare anche un po’ sfiduciata e priva di idee non rivelandosi mai pericolosa negli ultimi 10’ di gara. Per la squadra di Pansolin e Taverna quindi un buon avvio, che dovrà essere coronato dalla vittoria in Gara 2 di mercoledì per poter approdare direttamente in finale.

Cus Genova Basket – Spezia B.C. 64-53 (18-22, 36-25, 52-39)

Cus Genova: Bianco, Vallefuoco N., Dufour 21, Cassanello, Mangione 11, Bedini 10, Ferraro, Vallefuoco S. 8, Zavaglio 14, Pampuro, Franconi. All.: Pansolin, Taverna

Tarros La Spezia: Canti 3, Pipolo 4, Visigalli, Dalpadulo 2, Garibotto 2, Coari, Peychinov 14, Bracci 8, Petani, Steffanini 20. All.: Padovan