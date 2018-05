Cucciolata di gattini all’oasi felina Moretti: ecco Aleph, Beth e Ghimel

Genova. Ecco i tre ultimi ospiti dell’oasi felina “Benito Moretti”: Aleph, Beth e Ghimel, tre paffuti micini nati da Biancaneve 3 settimane fa appena entrati nella fase della socializzazione. Si trovano nell’oasi felina Moretti, dedicata a gatti Fiv positivi, al Garbo, in Valpolcevera.

“Biancaneve è una gattina randagia che ci è stata portata per la sterilizzazione, ma essendo incinta, il Dottor Castelli ha rimandato l’operazione di oltre 60 giorni – racconta Graziana Moretti, etologa del centro – infatti, dopo il parto, i cuccioli di cane e gatto devono poter stare con la mamma e il resto della cucciolata per 2 mesi, per dar loro modo di apprendere la propria cultura di specie attraverso il compito amorevole, esercitato con intelligenza pedagogica e volontà dalla madre”.

A presto altri dettagli sulla piccola banda che peraltro è prenotabile tramite il numero 338.5949515.