Crolla un’impalcatura, muratore ferito sul lavoro all’interno del Galata Museo del mare

Genova. Incidente sul lavoro all’interno del Galata Museo del Mare: un operaio di 56 anni è caduto da un trabattello mentre stava lavorando ad alcuni lavori di restauro di una delle sale.

Il muratore si trovava a lavorare insieme a un amico. La struttura ha ceduto per cause ancora non chiare. Soccorso dal collega e poi dai medici del 118, l’operaio è stato trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, ma una volta ricoverato le sue condizioni sono apparse meno preoccupanti del previsto.

La presidente del Museo del Mare Nicoletta Viziano appena appreso dell’infortunio ha espresso il rammarico per quanto accaduto formulando al lavoratore gli auguri di una pronta guarigione.