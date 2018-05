Costa Smeralda, la nuova ammiraglia di Costa Crociere, sarà battezzata a Savona

Genova. In occasione della 25° edizione dei Protagonisti del Mare, l’evento annuale dedicato alle agenzie di viaggi, Costa Crociere ha presentato in anteprima, con un innovativo sistema di virtual reality, Costa Smeralda, la nuova nave ammiraglia attualmente in costruzione presso i cantieri Meyer di Turku, Finlandia. Il debutto è previsto il 20 ottobre 2019, con la crociera di vernissage di 15 giorni da Amburgo a Savona: e proprio a Savona, il 3 novembre 2019, verrà festeggiato in grande stile il battesimo di Costa Smeralda. E per la città della Torretta sarà la “prima volta”, con la prevedibile presenza di nomi di spicco dello spettacolo e dell’imprenditoria.

La nave sarà un vero e proprio omaggio all’Italia, ed offrirà un’esperienza di viaggio unica, ispirata allo stile, all’ospitalità e al calore del Belpaese. L’ammiraglia Costa sarà all’avanguardia anche dal punto di vista dell’impatto ambientale: sarà infatti la prima nave da crociera per il mercato globale alimentata, sia in porto che in navigazione, a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più pulito al mondo.

“Nel 2018 festeggiamo 70 anni, ma come abbiamo sempre fatto, il nostro sguardo è costantemente rivolto al futuro, all’innovazione e al miglioramento continuo – ha commentato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere – Per questo sono particolarmente lieto di poter presentare la nostra prossima ammiraglia Costa Smeralda, una nave di nuova generazione che aprirà ulteriori opportunità per portare in crociera nuovi target di ospiti, offrendo loro un’esperienza di vacanza indimenticabile. Con questa nave, ancora una volta abbiamo voluto celebrare il nostro Paese: dal design all’enogastronomia, tutto a bordo di Costa Smeralda racconterà il meglio dell’Italia, da sempre sinonimo di ospitalità e qualità in tutto il mondo”.

AMMIRAGLIA DI NUOVA GENERAZIONE, IN STILE ITALIANO

Costa Smeralda sarà un tributo all’Italia, a ciò che rende amato ed apprezzato il nostro Paese nel mondo. A partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome dei suoi ponti e delle sue aree pubbliche, ognuno dei quali è tratto da famose località e piazze italiane. Da Palermo (ponte 4), sino a Trieste (ponte 20), Costa Smeralda sarà un vero e proprio tour nel Belpaese, con tanti spazi in cui condividere momenti di divertimento, gusto e convivialità.

Il “cuore” della nuova ammiraglia sarà il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ai migliori spettacoli. Gli schermi luminosi sia sulle pareti che sulla cupola offriranno la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento del giorno, dall’alba al tramonto. Intorno alla piazza ci saranno tutti i principali lounge bar a tema, dove sorseggiare un bicchiere di spumante Ferrari o un Campari, ammirando il mare dalla grande parete a vetrate.

Piazza di Spagna sarà invece una grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti. Il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, sia grandi che piccoli, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo farà vivere l’emozione di volare sul mare. Trastevere sarà un’altra piazza, a prua della nave, dove rilassarsi, chiacchierando e godendosi l’esperienza di bar come Il Bacaro veneziano o la Gelateria Amarillo, negozi e intrattenimento musicale in un unico spazio. Un altro punto suggestivo e panoramico sarà la Passeggiata Volare, che raggiungerà il punto più alto della nave a 65 metri d‘altezza.

La nuova ammiraglia di Costa Crociere riserverà agli ospiti tante altre sorprese e novità che la differenzieranno dalle altre navi della flotta, a partire dalla presenza di un vero e proprio museo a bordo: il CoDe – Costa Design Museum, che avrà come curatore Matteo Vercelloni. Lo spazio museale si svilupperà su 400 mq e sarà dedicato all’eccellenza del design italiano, tra cui molte firme che hanno contribuito alla realizzazione e al successo della nave.

Non solo la vista, ma anche il palato degli ospiti verrà pienamente soddisfatto: sono infatti 11 i ristoranti a disposizione su Costa Smeralda, tra Teppanyaki, la Pizzeria Pummid’Oro, il ristorante dedicato alle famiglie “Tutti a tavola”, che offrirà anche tante attività di intrattenimento, e il Laboratorio del Gusto, dove preparare la cena prima di gustarla. Non mancheranno poi bar in cui gustarsi in totale relax un drink, come lo Spazio Bollicine di Ferrari Spumante, l’Aperol Spritz Bar sui ponti esterni, l’elegante Campari Bar e molti altri ancora. Tutto da scoprire anche il nuovo Nutella Cafè.

A bordo di Costa Smeralda non mancherà uno dei fiori all’occhiello della flotta Costa Crociere: l’area benessere, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, una piscina talassoterapica, 16 sale trattamenti e le stanze della neve, del sale e del relax. Per rilassarsi e godersi il sole saranno disponibili anche quattro piscine, di cui una coperta e due piscine per bambini, ed un ponte piscina riservato. Chi ama tenersi in forma anche in vacanza potrà contare su una palestra e un campo polisportivo con vista mare. La palestra sarà attrezzata con le ultime novità Technogym, per un’esperienza davvero unica e coinvolgente.

Il divertimento sarà assicurato dal parco acquatico con scivoli, teatro, discoteca, casinò, piano bar jazz club, sala giochi e aree dedicate a bambini e ragazzi.

LE CAMERE

Confortevoli ed eleganti, anche le camere rispecchieranno perfettamente lo stile e il gusto italiano. Gli spazi sono infatti stati progettati dallo studio milanese Dordoni Architetti e ripercorrono i colori e le geometrie delle città di riferimento di ogni ponte, donando allo spazio interno luminosità e accoglienza. La nuova categoria di camere con “terrazza sul mare” offrirà una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o semplicemente godersi il rumore delle onde. Le camere ospiti a bordo di Costa Smeralda saranno in tutto 2.612, di cui 28 suite, 106 camere con terrazza, 1.522 camere con balcone, 168 camere esterne e 788 camere interne.

INTERNI “MADE IN ITALY”

Al fine di creare un’esperienza di design autenticamente “Made in Italy”, gli arredi di Costa Smeralda, l’illuminazione, i tessuti e gli accessori sono stati scelti in collaborazione con prestigiose aziende italiane, come Molteni&C (divani e sedie), Roda (forniture per balconi), Flos (luci decorative), Dedar e Rubelli (tessuti e tappezzeria). Questi marchi fanno parte di una squadra di 15 rinomati fornitori italiani, tra cui figurano anche aziende come Kartell, Poltrona Frau e Alessi.

ITINERARI

La crociera di vernissage di Costa Smeralda, della durata di 15 giorni, partirà il 20 ottobre 2019 da Amburgo, diretta a Savona. L’itinerario prevede soste di due giorni in alcune tra le città europee più ricche di storia e di cultura, come Amburgo, Rotterdam, Lisbona, Barcellona, Marsiglia. Il 4 novembre 2019 sarà la volta della crociera inaugurale 6 giorni, da Savona alla volta di Barcellona, Marsiglia e Civitavecchia. Costa Smeralda continuerà poi a navigare alla scoperta del Mediterraneo occidentale fino ad aprile 2020, offrendo crociere di una settimana che comprendono Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia e La Spezia.