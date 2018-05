Corso Torino: automobile taglia la strada a un bus, passeggeri feriti

Genova. Cinque passeggeri di un autobus – un mezzo Amt della linea 17 – sono rimasti feriti, in maniera non grave, durante una frenata improvvisa del conducente. Manovra resa necessaria per il fatto che un’automobile, hanno raccontato alcuni testimoni, ha bruciato un semaforo e tagliato la strada al mezzo pubblico.

I fatti sono avvenuti all’incrocio tra corso Torino e via Invrea, nella zona della Foce, a Genova. I cinque passeggeri feriti sono stati soccorsi e portati in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto, la polizia di stato e alcuni addetti Amt.