Corso Sardegna, uomo investito da una moto ricoverato in codice rosso al San Martino

Genova. E’ successo questa mattina, poco dopo le 8, all’altezza dell’immissione di via Cagliari, nel quartiere di Marassi: una moto ha investito un signore che attraversava la strada.

L’impatto è stato molto forte, e l’uomo, secondo alcuni testimoni in età avanzata, ha riportato diversi traumi.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Anche il motociclista, caduto a terra, è stato assistito dai medici, che hanno optato per un ricovero in codice giallo.