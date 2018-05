Corso Italia, bambino di 10 anni travolto da un’auto: è grave al Gaslini

Genova. Una serata tranquilla, a prendere una boccata d’aria e magari mangiare un gelato in riva al mare, si è trasformata in un incubo per i familiari del piccolo, e per il bambino stesso, che è stato investito, intorno alle 21 di sabato, in corso Italia, a Genova.

L’incidente è avvenuto nella parte a levante della promenade a mare, non lontano da Boccadasse. In zona dove sono presenti almeno due attraversamenti pedonali, il piccolo, 10 anni, in compagnia di alcuni amichetti, è stato travolto da un’auto.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, cosa su cui indagano gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Secondo alcuni testimoni si sarebbe lanciato in strada improvvisamente.

Il bambino, soccorso dai militi della croce rossa di Sturla, è stato portato al Gaslini in gravi condizioni, con vari traumi e fratture.