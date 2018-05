Corso Buenos Aires, sparito il manifesto anti abortista di Pro Vita

Genova. E’ scomparso ieri sera, sostituito da quello di una modella in costume per un noto marchio di abbigliamento intimo il discusso manifesto anti abortista fatto affiggere dall’associazione pro Vita.

Secondo quanto appreso il maxi manifesto in corso Buenos Aires, che era stato affisso il 15 maggio, avrebbe dovuto restare per 4 settimane. Dalla sede romana di ProVita dicono: “Non ci risulta che sia stato tolto il anticipo, era programmato fino al 29 maggio”. Al momento, però, date le fonti contrastanti non è chiaro perché sia stato tolto due settimane prima.

Proprio ieri a palazzo Tursi – a una settimana dalla manifestazione in piazza convocata da Non una di meno – il sindaco di Genova Marco Bucci era stato chiamato a prendere posizione circa la richiesta di togliere il manifesto, ma il sindaco aveva risposto che l’amministrazione ha ben altri problemi da affrontare e che non si sarebbe certo occupata di togliere un manifesto i cui contenuti rispettavano i regolamenti comunali.