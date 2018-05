Una corsa sotto le stelle, una passeggiata lungo l’acquedotto, musica, acciughe fritte e ravioli per Struppa in Festa

Genova. “Struppa in festa” con un obiettivo: creare punti di incontro per portare in valle eventi e manifestazioni per i cittadini e ravvivare il quartiere. La festa si terrà in 3 giornate: il 1 giugno apertura della manifestazione con stand gastronomici presso i giardini della Doria; il 2 giugno tombolata, stand gastronomici, esibizione Gruppo Folk Ragazze GAU, premiazione Traversata

della Valbisagno in P.zza Suppini e musica con orchestra alla Doria; il 3 giugno apertura della Fiera

del Bestiame e Manifestazione Passi rosso verde.

L’Associazione G.A.U. (Giovani Amici Uniti), in occasione della manifestazione “Struppa in Festa”

organizza importanti eventi finalizzati a far conoscere il patrimonio storico e architettonico della

circoscrizione di Struppa, dalle chiese ottocentesche all’acquedotto romano, allo scopo di mettere in

rete luoghi storici, tramite l’attivazione di percorsi tematici e visite guidate diretti alla cittadinanza.

Sabato 2 giugno: “TRAVERSATA DELLA VALBISAGNO – correndo sotto le stelle di Genova”. La

corsa podistica, giunta alla sua 46° edizione, è la corsa in linea pianeggiante più antica di Genova.

Ideata nel 1973 ha voluto simboleggiare un collegamento importante: il centro della città con le

estreme propaggini della vallata lungo la quale scorre il Bisagno, verso est. La corsa si svolge in

notturna, con partenza alle 20.30 da Corte Lambruschini e sul lungo nastro rettilineo di asfalto si

muove la marea colorata di 600 podisti fino a Prato, proprio davanti alla sede dell’Associazione

G.A.U.

A partire dalle ore 19.00 fino alle 23.00 si terrà la “RAVIOLATA”. Alle ore 21.00 si esibirà il

Gruppo Folk “Ragazze GAU” e alle 22.30 premiazione della Traversata della Valbisagno.

Domenica 3 giugno: “PASSI ROSSO VERDE – camminiamo insieme per conoscere e valorizzare

l’acquedotto storico, la chiesa di San Siro di Struppa e tutto il territorio”.

Per l’occasione l’Associazione G.A.U. organizza la “1° SAGRA DELLE ACCIUGHE FRITTE E MUSCOLI”. La

manifestazione, organizzata nell’ambito dei progetti “Invecchiamento Attivo”, seguirà il seguente

programma:

 ore 8.15: Partenza Trekking Prato –– San Cosimo di Struppa – San Martino di Struppa – San

Siro di Struppa – Acquedotto Storico – Prato

 ore 9.30: Prato – Visita chiesa romanica di San Siro di Struppa e passeggiata sull’acquedotto

storico fino a Prato

 ore 12.30/22.00: Apertura stand gastronomici: acciughe fritte – muscoli

 ore 15.00: Partenza per visitare insieme l’acquedotto storico e il Ponte Canale (Prato –

Cavassolo – Prato)

 ore 15.30 – 23.00: Musica e ballo con Orchestra Antico Rione

 ore 23.00: Fine Manifestazione