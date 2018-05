Coronata, vandalizzato lo striscione di benvenuto del campus dei migranti

Genova. Danneggiato nella notte lo striscione di benvenuto del Campus di Coronata gestito dell’ufficio Migrantes della diocesi genovese.

A darne notizia questa mattina è stato il responsabile di Migrantes, Don Giacomo Martino: “Stamani abbiamo trovato lo striscione di benvenuto vandalizzato ma questi gesti non fermano la voglia di accogliere tanti amici che verranno a trovarci” spiega Don Giacomo. Proprio oggi infatti il Campus di Coronata ha organizzato una sorta di ‘open day’ del Campus per presentare i lavori che vengono realizzati nei laboratori e “toccare con mano l’accoglienza reciproca”.

Nonostante un po’ di amarezza per quanto accaduto l’ufficio Migrantes oggi ha anche espresso solidarietà con i lavoratori del porto che sono scesi in piazza per difendee lavoro e diritti: “Anche a loro vogliamo portare la nostra solidarietà e non importa se oggi sarà un po’ più difficile raggiungerci a causa dei cortei – dice don Giacomo – vogliamo sottolineare la solidarietà indiscussa per tanti lavoratori e lavoratrici che rischiano per sé e per le loro famiglie”.

“Accoglienza e solidarietà sono parole vere e concrete per le quali siamo pronti a fare la nostra parte – prosegue il responsabile del campus di Coronata che sarà aperto fino alle 22 – alla fine della protesta se volete aspettiamo anche voi con amicizia e solidali coi vostri diritti”