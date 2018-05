Genova. Se non ci saranno nuovi intoppi i lavori per il collegamento della strada a mare Guido Rossa con l’uscita autostradale di Cornigliano termineranno intorno ad aprile del 2019. Un po’ di ritardo dovuto alla necessità di riprogettare lo ‘scavalco’ della ferrovia e alla bonifica bellica del cantiere.

L’opera è stata affidata circa 10 mesi fa all’associazione temporanea di imprese che ha vinto l’appalto, formata da Delta Lavori e Zara Metalmeccanica. Nota come Lotto dieci, prevede che il prolungamento della Guido Rossa attraverso due nuove rampe che passeranno sopra i binari e costituiranno – con l’abbattimento delle attuali rampe – il nuovo collegamento con il casello di Genova aeroporto.

I ritardi

La società aveva presentato il progetto per lo scavalco della ferrovia con un sistema già collaudato in altre regioni che prevedeva di assemblare gli impalcati sul cantiere in area Ilva per poi spingerli con dei maxi carrelli fino alla loro posizione definitiva. Ad agosto tuttavia Rfi ha bocciato il progetto che avrebbe richiesto tempi troppo lunghi di chiusura della ferrovia stessa, snodo fondamentale per la Liguria e per i collegamenti su ferro con la Francia.

“Ora l’azienda – spiega Luca Castagna di Sviluppo Genova – ha aggiornato il progetto esecutivo che è stato appena trasmesso a Rfi. Il progetto prevede invece la maggior parte del lavoro ‘a terra’ e poi l’incastro delle varie parti grazie all’ausilio di gru”. L’azienda dovrebbe trasmettere il cronoprogramma dei lavori la prossima settimana, se non ci saranno problemi l’interruzione della linea ferroviaria – normalmente di qualche ora di notte – potrebbe avvenire intorno all’autunno”.

L’abbattimento delle rampe

La realizzazione del due nuove rampe di collegamento diretto tra Guido Rossa e autostrada prevede il contestuale abbattimento delle attuali rampe di ingresso e uscita su via Cornigliano. Per l’esattezza la sequenza prevede “l’abbattimento della rampa di uscita, che dovrebbe partire a luglio con l’attuale rampa di salita verso la A10 da via Cornigliano che verrà invece utilizzata per scendere.

Per salire secondo il progetto che Sviluppo Genova ha presentato al Comune occorrerà percorrere via Pionieri e Aviatori d’Italia e da lì risalire in autostrada dall’aeroporto. Quando la prima delle nuove rampe che scavalcano la ferrovia sarà completata (si presume intorno a gennaio del 2019) verrà temporaneamente utilizzata a doppio senso e di conseguenza sarà abbattuta la vecchia rampa a salire. Poi via con la seconda rampa. Il tutto secondo il cronoprogramma dovrebbe essere completato entro aprile del 2019.

