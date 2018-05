Contratto per il governo del cambiamento, Pd: “Preoccupante posizione M5S su Ilva”

Genova. “Le parole di Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio e fra i papabili a ministro dell’Economia sulla “chiusura programmata di Ilva” sono gravissime, ma purtroppo non ci stupiscono. Anzi, ci meravigliamo di certe reazioni di stupore, visto che la posizione del Movimento 5 Stelle su Ilva è sempre stata chiara fin dal’inizio. A noi preoccupa più che altro che questa posizione elettorale diventi oggi posizione di governo e sarebbe necessario che la Lega, alleata dei 5 Stelle, facesse chiarezza sul futuro di Ilva e dei suoi 14 mila lavoratori”. Lo affermano le segreterie e i gruppi politici del Pd in Comune e Regione nelle ore decisive per la formazione del governo.

“La minaccia di chiusura dell’Ilva di Taranto è solo l’ennesima dichiarazione elettoralistica dei grillini o fa parte del programma del governo giallo-verde, come d’altra parte si evince dal contratto firmato da Lega e 5 Stelle? – proseguono i Dem – Il fatto che Di Maio possa diventare ministro dello Sviluppo economico non solo non rassicura, ma aumenta le preoccupazioni”.

E ancora: “Si parla di riconversione, ma la verità è che la “chiusura programmata” porterebbe alla fine della filiera dell’acciaio in Italia, vanificando lo sforzo sostenuto in questi anni dal governo che ha investito quasi un miliardo di euro per evitare il fallimento dell’azienda e che è proseguito con la trattativa con ArcelorMittal condotta dal ministro Calenda da cui bisognerebbe ripartire per evitare di mettere in discussione il lavoro fatto in tutti questi anni da governo e forze sociali”.