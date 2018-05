Contare i domiciliati più dei residenti, Bucci chiede nuovi strumenti per l’analisi demografica

Genova. “Contare i residenti domiciliati a Genova e non solamente i residenti”. È questo lo spunto che arriva dal Sindaco di Genova Marco Bucci che, a margine della prima giornata degli Stati Generali dell’Educazione, commenta i dati demografici che: ”Non sono sono così negativi come sembrano – spiega – ma ci sono segnali anche positivi”. Un tema su cui il primo cittadino invita a momenti successivi, per fare approfondimenti, mentre l’attenzione si punta, principalmente, sulle questioni legate alla famiglia.

L’agenzia per la famiglia, infatti, con questo evento ha il suo lancio ufficiale con un numero consistente di 140 adesioni alle giornate di confronto. “Non in tutte le città d’Italia sono abituate a affrontare questi temi in questo modo – ha spiegato intervenendo al forum – e l’Amministrazione vuole avere un grande focus sulla famiglia, considerato il primo e più importante nucleo della società. Per questo abbiamo voluto conoscere le realtà già operanti sul territorio nella primaria attività di educazione dei giovani, per costruire la città del futuro”.

Partendo proprio da questi 140 contributi, presentati. in maniera innovativa, con interventi da cinque minuti l’uno, scanditi da una clessidra, dedicati a tematiche che, dalla genitorialità arrivano alle attività creative e aggregative, il Comune costruirà, attraverso l’agenzia, le strategie che saranno presentate a Settembre, nel corso della giornata conclusiva a Palazzo Ducale.

“La nostra visione di città – conclude Bucci – vede la famiglia come centro di vita ed educazione primaria per tutti quelli che vivono a Genova. E, ovviamente, per noi ci deve essere un focus speciale su questi temi e servono politiche dedicate. Che noi vogliamo che ci siano indicate anche da chi, con le famiglie, lavora ogni giorno”.