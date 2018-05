Consultori, oggi la protesta davanti al consiglio regionale. Viale: “Li potenziamo, non li chiudiamo”

Genova. “Prendo atto che oggi ai consultori si recano poche persone, oltre il 70% delle prestazioni erogate è occasionale e viene realizzata da un solo operatore mentre meno del 5% dei cittadini viene preso in carico da team multidisciplinare. Qualcosa dobbiamo fare, per non essere condannati a mantenere l’esistente. Da parte mia c’è la massima disponibilità ad un confronto in commissione Sanità sul modello che vogliamo realizzare: credo che molte delle preoccupazioni manifestate questa mattina potranno essere fugate”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale che oggi, a margine del Consiglio regionale, commenta l’esito dell’incontro tra i capigruppo e una rappresentanza del collettivo ‘Non una di meno’.

“Il progetto di Regione Liguria e Alisa – continua la vicepresidente Viale – intende restituire ai consultori le

funzioni che sono proprie di queste strutture, potenziandole, in modo che le mamme, le famiglie e i bambini possano trovare davvero tutte le risposte di cui hanno bisogno. È un obiettivo che vogliamo raggiungere applicando un modello già applicato da 20 anni in altre regioni, come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna o Toscana e che vogliamo realizzare anche qui in Liguria perché ha dimostrato di funzionare”.

A chi dai banchi delle opposizioni agita lo spettro di una possibile privatizzazione o di uno smantellamento dei servizi, l’assessore Viale risponde che “assolutamente non è così, nel piano socio sanitario approvato a dicembre è previsto un apposito capitolo dedicato ai consultori che quindi nessuno vuole chiudere”.