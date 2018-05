Consigli anti truffa in piazza De Ferrari, ecco il calendario delle iniziative

Genova. Ci saranno anche le forze dell’ordine a Stile Artigiano, per sensibilizzare il pubblico nell’ambito del progetto: “Uniamo le Forze contro le truffe”: il 18, 19, 20 maggio, la polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, insieme all’Abi Liguria, saranno

presenti, in piazza De Ferrari per fornire consigli pratici per

prevenire i raggiri ai danni degli anziani.

Verrà distribuito un volantino contenente consigli anti truffa e

chiarimenti utili.

La campagna ha già visto svolgersi tre cicli di incontri nei nove Municipi cittàdini, in molti Comuni dell’area metropolitana, nelle parrocchie, nei centri anziani di Auser, nei supermercati.

La campagna sta avendo effetti positivi, visto che la prefettura segnala un’importante flessione di tali tipologie di reati.

In programma, a breve, incontri tra le forze di polizia e gli operatori bancari per arginare, in collaborazione, il fenomeno della truffa consumata in banca e consentire una pronta opera di repressione nei confronti dei malviventi.

In programma, inoltre, video clip di formazione per operatori bancari; diffusione di consigli attraverso confezioni di prodotti di largo consumo; pannelli anti truffa sui bus di Amt; pubblicazione di materiale informativo sui siti istituzionali; spot da mandare in onda nelle sale di attesa degli ospedali e degli ambulatori.

Ecco il calendario degli incontri:

Calendario attività

Abi

venerdì 18 maggio – orario 12.30-17 – intervista nell’area media

venerdì 18 maggio – orario 12.30-17 – vademecum con consigli antitruffa, nell’Area Media

Polizia di Stato

venerdì 18 maggio – orario 12.30-18 – intervista nell’area media

venerdì 18 maggio – orario 12.30-18 – volantini e consigli antitruffa nell’area media

Guardia di Finanza

sabato 19 maggio – orario 16-20 – intervista nell’area media

sabato 19 maggio – orario 16-20 – volantini e consigli antitruffa nell’area media

sabato 19 maggio – orario 16-20 – dimostrazione dell’unità cinofila in piazza

Arma dei Carabinieri

domenica 20 maggio – orario 11-13 – intervista nell’area media

domenica 20 maggio – orario 11-13 – volantini e consigli antitruffa con due carabinieri di quartiere e due carabinieri del ncleo radiomobile nell’area media