Consegnato al San Martino il certificato internazionale OHSAS18001 sulla salute e sicurezza sul lavoro

Genova. Nel mondo sanitario la sicurezza degli operatori sul posto di lavoro è strettamente correlata a quella di pazienti e visitatori. E la sicurezza passa attraverso sistemi di controllo di tutti i processi organizzativi, cardine del sistema gestionale. In tal senso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova si conferma all’avanguardia, fatto testimoniato dalla consegna, avvenuta oggi, del Certificato Internazionale OHSAS18001, dedicato appunto alla salute e sicurezza sul lavoro, da parte di Bureau Veritas, il principale ente di prevenzione internazionale. Il San Martino diventa così il primo policlinico italiano pubblico a ottenere questo importante riconoscimento.

La certificazione OHSAS18001 porta numerosi vantaggi. In primo luogo il processo di certificazione ha spinto l’intera organizzazione a migliorare quegli elementi del sistema che ancora erano carenti, come ad esempio i sistemi di controllo interno sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione dei rischi, grazie al Servizio Prevenzione diretto dal dottor Dimitri Sossai.

Secondariamente ha permesso di coinvolgere ulteriormente tutti i soggetti del sistema, in particolare i dirigenti (direttori di unità operativa), che nelle organizzazioni sanitarie sono generalmente i più restii a collaborare su queste tematiche, nonostante le loro responsabilità dirette e che invece al San Martino si sono rivelati pienamente partecipi e collaboranti. Impegno particolare poi da parte di tutti i professionisti dai Coordinatori ai tecnici a tutto il personale dedicato alla cura e all’assistenza senza i quali un simile traguardo sarebbe impossibile. Il vantaggio più significativo però è costituito dal fatto che l’organizzazione è stata verificata e continuerà ad esserlo ogni anno, dall’organismo di certificazione, soggetto terzo esperto che controlla e verifica i modelli organizzativi per la sicurezza, non con l’obiettivo di sanzionare, ma di collaborate invece al miglioramento continuo su queste tematiche. Tra i benefici tangibili derivanti dalla gestione di un sistema sicurezza moderno, la tendenza alla costante diminuzione presso il nostro ospedale degli infortuni.