“Conosci Hitler?”, giovane svizzero preso a bottigliate da una militante di Casapound

Genova. Una militante genovese di Casapound, Monica Deiana, 21 anni, è stata denunciata dalla Digos alla procura di Genova per un’aggressione avvenuta venerdì sera davanti al Derry Pub di via Cavallotti a Boccadasse.

Secondo quanto appreso la vittima, un cittadino svizzero di 25 anni, si trovava fuori dal locale quando è stato avvicinato da un gruppetto di persone che gli hanno chiesto se offriva loro da bere. La più insistente sarebbe stata proprio la ragazza che al diniego del giovane gli avrebbe mostrato una foto di Hitler dicendogli se lo conosceva.

In base a quanto riferito dal giovane straniero, che ha riportato una ferita al viso refertata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, a quel punto uno dei giovani lo avrebbe afferrato per il collo mentre Deiana lo avrebbe colpito con una bottiglia. Per lei è scattata la denuncia per lesioni aggravate.

Il giovane avrebbe riconosciuto la ragazza la mattina successiva quando quest’ultima insieme a un centinaio di militanti di estrema destra portata una corona commemorativa ai giardini di Brignole in ricordo di Ugo Venturini.

La Digos sta analizzando le telecamere della zona per risalire al secondo aggressore, presumibilmente un altro militante di Casapound.