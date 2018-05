Commercio, nasce il Civ Carignano: “Obiettivo turismo e riqualificazione”

Genova. Il nuovo CIV Ascom aggrega gli operatori della zona di Carignano (Via Fieschi, Via Innocenzo IV, Via S.Maria in via Lata, Via Alessi, Via N. Bixio, Via Corsica, Via S. Giacomo, Via Ilva, Salita San Leonardo, Via S. Chiara, Via Rivoli, Piazzale S. Francesco D’Assisi, Corso Podestà)

Il Presidente del nuovo CIV Manola Triolo, insieme ai suoi colleghi del consiglio, si sono prefissati una serie di obiettivi ad esempio essere inseriti nella cartellonistica e nei percorsi turistici, essere una presenza attiva ed importante sul territorio anche in termini di riqualificazione della zona.

Il neonato CIV, grazie alla collaborazione di Ascom Confcommercio, inizia la sua fase sperimentale pieno di entusiasmo e propositività – afferma la presidente Manola Triolo – “siamo certi che potremo dare tutti insieme un notevole apporto alla vivibilità delle nostre vie con iniziative che abbiamo già in mente di realizzare”.

“Da sempre crediamo nei CIV”, dice Agostino Gazzo Presidente della Consulta dei CIV Ascom Confcommercio, e siamo contenti di poter accogliere nella nostra Consulta il CIV CARIGNANO. La Presidente Manola Triolo troverà nella Consulta tutto il supporto possibile messo a disposizione dai colleghi Presidenti di altri Civ che da anni svolgono questo ruolo”.

Paolo Odone presidente Ascom Confcommercio esprime grande soddisfazione . “L’esperienza dei CIV è una realtà unica , da Ascom fortemente voluta e sostenuta e dimostra ancora una volta quanto gli imprenditori siano interessati e disponibili alla cura dei propri quartieri. Ringrazio gli operatori della zona di Carignano per l’impegno che hanno dimostrato volendosi aggregare in un CIV”.