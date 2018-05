Genova. Ultima giornata di campionato e commentatori già in vacanza. Concludiamo anche noi la rubrica dei commenti social, dandovi appuntamento, più agguerriti che mai, alla prossima stagione.

In effetti questo Genoa-Torino aveva le premesse per sembrare tutto fuorché una partita di campionato

Al via la lunga estate di amichevoli pre-campionato. Si comincia con #GenoaTorino. — Tommy Milanello (@toMMilanello) 20 maggio 2018

#GenoaTorino Bellissimo Gesto da parte dei 22 in campo che nonostante il caldo e l’inutilita’ del match hanno comunque deciso di non scendere in campo con infradito e Super Tele — Massimo Moratti ???????? (@PresMoratti) 20 maggio 2018

L’attenzione del Genoa in difesa scarseggia, qualcuno tenta una teoria

Onesta difesa del grifone che decide che gli ex in area non vanno marcati ????#SerieATIM #GenoaTorino — Macspider (@macspider_music) 20 maggio 2018

Al raddoppio del Toro si spera almeno in Ballardini

Speriamo che il raddoppio del Toro faccia quantomeno perdere le staffe a Ballardini per poter vedere un’ultima volta le minacce a pugno chiuso ???? #GenoaTorino — delinquentweet (@delinquentweet) 20 maggio 2018

Ad accorciare le distanze ci pensa il solito Pandev