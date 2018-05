Genova. Amaro in bocca e un po’ di rabbia per alcune decisioni arbitrali per il Genoa, che dopo essere stato in vantaggio ieri ha ceduto le armi alla Fiorentina. Proviamo a sdrammatizzare un po’ il tutto con i nostri consueti commenti social scovati su twitter tra chi ha usato l’hashtag #GenoaFiorentina



Per l’ormai consueta rubrica, “storie di vita vissuta” in tweet, a volte certe cose si capiscono dopo e basta un piccolo episodio

Fuori dallo stadio ho visto una mia ex. Aveva la maglietta di Centofanti, il suo fidanzato quella degli Almamegretta e il berretto di Malcom X. Stavano puntando sul 2 in #GenoaFiorentina. In effetti no, non avrebbe mai potuto funzionare. di 84 Galleria fotografica Genoa Vs Fiorentina Serie A







— Gianluca Ferraris (@g_ferraris) 6 maggio 2018





Veloso è partito titolare, non ha brillato ma…

Ho visto Veloso fare un lancio di destro. L’ho visto con i miei occhi. #GenoaFiorentina — Cristiano Bosco (@cristianobosco) 6 maggio 2018

Anche Giuseppe Rossi, l’ex di turno sponda rossoblù, ha cominciato negli 11, un tifoso viola si lasca andare alle classiche dichiarazioni che sanno di ultime parole famose

Se oggi ci segna Giuseppe Rossi giuro che mi cancello #GenoaFiorentinahttps://t.co/Ot0DxzYaBZ — Riccardo9 (@R_Novhe) 6 maggio 2018

La rete di Benassi è proprio un regalo del Genoa

Che gol da (s)polli #GenoaFiorentina — CL (@ravixxbiased) 6 maggio 2018

Dopo il caldo arriva la pioggia, qualcuno sa perché…

Il Balla col tridente, ecco perché piove ????????#GenoaFiorentina — Il Faggio (@GiulianFaggio) 6 maggio 2018





La Fiorentina la ribalta, Dabò nell’esultanza si toglie la maglia…

Ho appena scoperto che esistono altri 4 addominali guardando l’esultanza di Dabo senza maglia.#GenoaFiorentina — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) 6 maggio 2018

Per tanti tifosi genoani la colpa è dell’arbitro, questo il tweet più “elegante” che abbiamo trovato

#genoafiorentina #skyseriea …. menu serale di casa #Manganiello ..

Pappa al Pomodoro

Ribollita

Fiorentina

Lampredotto

Cantucci e Vinsanto

Chianti a fiumi come se piovesse ….. — Fabio ;@ since 1963 (@Fabio63_Genova) 6 maggio 2018

Nel dopo partita noi giornalisti ci spostiamo in sala stampa, quella del Ferraris sorprende sempre i colleghi che arrivano da fuori, lascia sempre un ricordo indelebile