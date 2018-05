Colpo grosso a bordo dell’excelsior, rubata la cassaforte di un traghetto Gnv

Genova. In questo momento la Gnv Excelsior si trova in navigazione, all’altezza di Ustica, in direzione di Genova. E’ partita prima dell’alba con gran ritardo dopo che, ieri sera, a bordo, è dovuta salire la polizia.

Singolare furto a bordo della motonave Grandi Navi Veloci: ignoti hanno trafugato la cassaforte della nave. La cassaforte conteneva denaro in contante (ancora non si sa quanto), di proprietà della compagnia di navigazione.

E’ stata la stessa Gnv a denunciare quanto era accaduto non appena l’Excelsior è approdata a Palermo. A bordo, nella notte, si è svolto un sopralluogo da parte della autorità di Polizia.